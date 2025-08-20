The Swiss voice in the world since 1935

Pekín dice que cooperación militar no debe afectar a terceros en mar de China Meridional

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Pekín, 20 ago (EFE).- Pekín afirmó este miércoles que la cooperación militar entre países debe contribuir a la paz y la estabilidad regional, y no estar dirigida contra terceros, al pronunciarse sobre los ejercicios navales conjuntos que Filipinas y Australia celebran en el mar de China Meridional.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning subrayó hoy que, en relación con el mar de China Meridional, Pekín “salvaguardará con firmeza su soberanía y sus intereses de seguridad”.

Las maniobras, conocidas como ALON (‘ola’, en tagalo), comenzaron el pasado viernes y se extenderán hasta el 29 de agosto.

En ellas participan más de 3.600 militares filipinos y australianos, además de efectivos de Estados Unidos y Canadá, y se enmarcan en la creciente cooperación de Manila con socios regionales frente a la disputa territorial con China.

La semana pasada, Filipinas denunció “maniobras peligrosas” de buques chinos en un atolón en disputa, un incidente que incluyó una colisión entre embarcaciones de ambos países.

Pekín, por su parte, aseguró que expulsó a barcos filipinos que habían “invadido” sus aguas.

Manila y Pekín mantienen un prolongado pulso por la soberanía de varias islas y arrecifes en una región estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial, que alberga el 12 % de los caladeros globales y posibles reservas de petróleo y gas.

China, que cuenta con la mayor flota marítima del mundo, reclama por motivos históricos casi la totalidad de estas aguas, reivindicación que choca con posiciones de otros actores regionales como Filipinas, Malasia, Vietnam, Brunéi o Taiwán.

Las tensiones se han intensificado desde la llegada al poder del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., en 2022, cuyo Gobierno ha reforzado su alianza con Estados Unidos y adoptado una postura más firme frente a las reivindicaciones chinas, a lo que se suma el malestar de Pekín por el acercamiento de Manila a Taipéi. EFE

gbm/jacb/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
12 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR