Pekín dice que cooperación militar no debe afectar a terceros en mar de China Meridional

2 minutos

Pekín, 20 ago (EFE).- Pekín afirmó este miércoles que la cooperación militar entre países debe contribuir a la paz y la estabilidad regional, y no estar dirigida contra terceros, al pronunciarse sobre los ejercicios navales conjuntos que Filipinas y Australia celebran en el mar de China Meridional.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning subrayó hoy que, en relación con el mar de China Meridional, Pekín “salvaguardará con firmeza su soberanía y sus intereses de seguridad”.

Las maniobras, conocidas como ALON (‘ola’, en tagalo), comenzaron el pasado viernes y se extenderán hasta el 29 de agosto.

En ellas participan más de 3.600 militares filipinos y australianos, además de efectivos de Estados Unidos y Canadá, y se enmarcan en la creciente cooperación de Manila con socios regionales frente a la disputa territorial con China.

La semana pasada, Filipinas denunció “maniobras peligrosas” de buques chinos en un atolón en disputa, un incidente que incluyó una colisión entre embarcaciones de ambos países.

Pekín, por su parte, aseguró que expulsó a barcos filipinos que habían “invadido” sus aguas.

Manila y Pekín mantienen un prolongado pulso por la soberanía de varias islas y arrecifes en una región estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial, que alberga el 12 % de los caladeros globales y posibles reservas de petróleo y gas.

China, que cuenta con la mayor flota marítima del mundo, reclama por motivos históricos casi la totalidad de estas aguas, reivindicación que choca con posiciones de otros actores regionales como Filipinas, Malasia, Vietnam, Brunéi o Taiwán.

Las tensiones se han intensificado desde la llegada al poder del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., en 2022, cuyo Gobierno ha reforzado su alianza con Estados Unidos y adoptado una postura más firme frente a las reivindicaciones chinas, a lo que se suma el malestar de Pekín por el acercamiento de Manila a Taipéi. EFE

