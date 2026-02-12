Pekín expresa su apoyo a Cuba en medio de cautela estratégica ante la crisis en la isla

4 minutos

Pekín, 12 feb (EFE).- China mantiene su respaldo a Cuba frente a las sanciones estadounidenses y la crisis energética que atraviesa la isla, si bien existen interrogantes sobre el alcance real de ese apoyo: ¿hasta qué punto está Pekín dispuesto a implicarse en este nuevo frente latinoamericano?

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian afirmó esta semana en rueda de prensa que su país «se opone resueltamente a cualquier acción o acto inhumano que prive al pueblo cubano de su derecho a la supervivencia y el desarrollo» y aseguró que Pekín «apoya firmemente a Cuba en la salvaguardia de su soberanía y seguridad nacionales».

El portavoz añadió que China «brindará a Cuba el apoyo y la asistencia que esté a su alcance», en un momento en que la isla afronta apagones generalizados que podrían dejar sin suministro eléctrico a más de un 60 % del territorio en los momentos de mayor demanda, según previsiones oficiales.

Estas declaraciones se producen después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, expresara en Pekín la semana pasada su oposición a la «interferencia por parte de fuerzas extranjeras» durante una reunión con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez.

La visita de Rodríguez a Pekín formó parte de una gira diplomática con la que el Gobierno cubano buscaba respaldo entre sus aliados tradicionales, entre ellos Rusia y Vietnam, ante la pérdida de su principal proveedor regional de petróleo y la presión estadounidense.

En el plano material, Pekín ha anunciado este año el envío de 90.000 toneladas de arroz a la isla, la mayor donación de este producto comunicada hasta la fecha para Cuba, así como una línea de «asistencia financiera emergente» valorada en 80 millones de dólares aprobada por el presidente chino, Xi Jinping.

Un difícil equilibrio

Para Joe Mazur, analista de la consultora Trivium China, las expresiones de apoyo chinas responden a un delicado equilibrio diplomático. «China está interesada en mantener y proteger sus relaciones con diversos países latinoamericanos, pero tiene que caminar por una línea muy fina en este caso», señaló a EFE.

En su opinión, la ayuda anunciada hasta ahora es «relativamente modesta» porque Pekín «es reacio a situarse en una posición en la que se le perciba como socavando directamente la presión estadounidense sobre Cuba».

Además, subrayó que en estos momentos el Gobierno chino está centrado en mantener la estabilidad de sus vínculos con Washington ante la visita prevista del presidente estadounidense, Donald Trump, en abril, y trata de evitar tensiones adicionales. Por ello, considera que «no es muy probable que China intervenga para rescatar a Cuba en el frente energético».

Mazur añadió que América Latina «no figura entre las principales prioridades geopolíticas» de Pekín y que los estrategas chinos son conscientes de que Washington considera la región su esfera de influencia, por lo que es previsible que China actúe con cautela en la política latinoamericana.

Irritación en Pekín

Pero además de no querer irritar más de lo necesario a Washington, hay también presente otro tipo de irritación: la del Gobierno chino con sus aliados cubanos por haber retrasado hasta la saciedad la aplicación de las reformas y apertura económica anunciadas durante la presidencia de Raúl Castro hace más de una década.

Esta demora, indicaron fuentes diplomáticas latinoamericanas a EFE, resulta inexplicable para Pekín, que al no ver visos de cambio de rumbo económico en Cuba se ha mostrado reticente a otorgarle préstamos elevados o realizar inversiones de gran calado como las que sí ha llevado a cabo en otros países latinoamericanos.

De hecho, la inversión china en Cuba es baja en comparación con otros países de Latinoamérica con los que la relación política de China no es ni de lejos tan cercana como la que tiene con Cuba, donde pese a las graves carencias en infraestructura no hay ningún gran proyecto chino relacionado con las Nuevas Rutas de la Seda, la mayor iniciativa global del gigante asiático en esta materia.

En cualquier caso, el Ejecutivo chino ha instado públicamente a Washington a que «ponga fin de inmediato al bloqueo, las sanciones y cualquier forma de medida coercitiva contra Cuba», ante la interrupción del suministro de crudo venezolano tras la captura del expresidente del país sudamericano Nicolás Maduro. EFE

