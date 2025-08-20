The Swiss voice in the world since 1935

Pemex denuncia intrusión en plataforma en sureste mexicano y activa protocolo de seguridad

Ciudad de México, 19 ago (EFE).- La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) denunció este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) un abordaje no autorizado en la plataforma Akal-R, ubicada en la Sonda de Campeche, en el sureste mexicano.

El incidente ocurrió la noche del lunes, alrededor de las 22:00 hora local (04:00 GMT del martes), cuando la administración de la instalación reportó la presencia de individuos ajenos al centro de trabajo y la sustracción de cerca de 50 equipos de respiración autónoma.

Pemex precisó en un comunicado que no se registraron trabajadores lesionados, aunque tres empleados presentaron crisis nerviosa y recibieron atención médica en la propia plataforma.

La paraestatal señaló que, tras el hecho, su personal de Seguridad Física activó junto con la Secretaría de Marina el Protocolo General de Atención a Eventos en Instalaciones Marinas y Costeras de Pemex.

No obstante, los responsables lograron huir sin ser localizados, llevándose consigo los equipos de seguridad industrial.

“Sin embargo, no fue posible localizar a las personas que sustrajeron alrededor de 50 equipos de respiración autónoma”, reza la nota.

Pemex informó que interpuso una denuncia ante la FGR y que, en coordinación con la Secretaría de Marina, reforzó la vigilancia en la zona del Golfo de México para prevenir nuevos incidentes en instalaciones estratégicas de hidrocarburos.

El robo ocurrió en el Activo de Extracción Cantarell, uno de los complejos petroleros más emblemáticos del país. EFE

