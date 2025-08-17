The Swiss voice in the world since 1935

Penalizan a cuatro cadenas de televisión argelinas por la cobertura de accidenta mortal

Argel, 17 ago (EFE).- La Autoridad Nacional Independiente de Regulación Audiovisual de Argelia (ANIRA) suspendió desde la noche del sábado la emisión de cuatro cadenas de televisión nacionales por la cobertura del accidente mortal de autobús del pasado viernes que causó al menos 18 muertos.

Según un comunicado de la entidad reguladora, las cadenas penalizadas por un plazo de 48 horas son El Bilad TV, El Wataniya TV, El Hayat TV y Echourouk TV, por cometer «graves faltas profesionales» como interrogar a personas heridas en unidades de urgencias y «el seguimiento de las familias de las víctimas en momentos de shock».

En virtud de la ley 23-20, la ANIRA considera que se difundieron «imágenes y sonidos impactantes sin previo aviso» y se buscó maximizar «los indicadores de interacción en las redes sociales en detrimento de la dignidad y la privacidad de los ciudadanos».

Dicha suspensión afecta tanto a la transmisión satelital de las cadenas como a la digital en vivo, «con la prohibición de cargar o republicar cualquier contenido nuevo» en las plataformas digitales durante dos días.

Además, deben «eliminar inmediatamente todo el contenido infractor de los sitios afiliados, plataformas sociales y canales digitales».

El pasado viernes, un autobús se precipitó desde un puente a un río de bajo caudal con 18 personas muertas y nueve heridos, una tragedia nacional por la que el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, decretó un día de luto. EFE

