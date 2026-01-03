Pequeños comerciantes en México alertan alza de precios por el Día de Reyes 2026

Ciudad de México, 2 ene (EFE).- La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) advirtió este viernes que celebrar el Día de Reyes en México será más caro este 2026, debido al encarecimiento de productos de temporada, como los juguetes y la tradicional rosca de reyes, ante la trayectoria inflacionaria y la barrera arancelaria que impulsa el país con países asiáticos.

De acuerdo con un estudio de mercado de la ANPEC, el gasto promedio para una rosca incrementará hasta un 21 %, mientras que se espera que el desembolso de los juguetes para los menores que esperan la llegada de los Reyes Magos repuntará hasta un 18 %.

En este sentido, ANPEC proyectó que el egreso para un festejo familiar de hasta quince personas —considerando una rosca tradicional y chocolate— ascenderá a 901 pesos (unos 50,06 dólares), un incremento de 21 % frente a los 745 pesos (casi 41,39 dólares) del año pasado.

A ello se suma el gasto en regalos, que en un escenario típico de al menos dos hijos y un obsequio por cada uno promedia 1.350 pesos (unos 75,00 dólares), 18 % más que los 1.145 pesos (casi 63,61 dólares) reportados en 2025.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC, señaló que “la celebración de los Reyes Magos tiene una huella cultural particularmente profunda en el centro y sur del país, donde forma parte esencial de la vida familiar y comunitaria; sin embargo, su celebración se extiende a todo el territorio nacional”, con mayor arraigo en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

De acuerdo con datos oficiales, la inflación general en México se ubicó en 3,72 % en la primera quincena de diciembre de 2025, superior a la meta del 3 % del Banco de México.

Precios de rosca, chocolate y regalos

El sondeo documentó amplias variaciones en el precio de la Rosca de Reyes según tamaño, ingredientes y punto de venta.

Una rosca tradicional pequeña puede costar 290 pesos (unos 16,11 dólares) en panadería de barrio, 312 pesos (casi 17,33 dólares) en supermercado y hasta 420 pesos (alrededor de 23,33 dólares) en franquicia.

En tamaño grande, los precios van de 560 pesos (unos 31,11 dólares) a 600 pesos (casi 33,33 dólares) y 650 pesos (cerca de 36,11 dólares), respectivamente.

En el segmento “gourmet”, con rellenos y presentaciones especiales, las roscas pequeñas se ubicaron entre 320 pesos (unos 17,78 dólares) en barrio, 500 pesos (casi 27,78 dólares) en supermercado y 650 pesos (alrededor de 36,11 dólares) en franquicia.

En tanto, las grandes alcanzan 610 pesos (unos 33,89 dólares), 800 pesos (casi 44,44 dólares) y 950 pesos (alrededor de 52,78 dólares).

El chocolate, por su parte, puede llegar a 341 pesos (unos 18,94 dólares) al considerar cinco litros de leche y un paquete de siete tabletas.

En juguetes, ANPEC identificó como más demandados los muñecos de acción —incluidos superhéroes y personajes populares— con precios de 250 a 1.500 pesos (entre 13,89 a 83,33 dólares) en modelos de colección; juegos interactivos de 300 a 750 pesos (entre 16,67 a 41,67 dólares); peluches de 300 a 1.300 pesos (entre 16,67 a 72,22 dólares); muñecas y sets de 350 a 1.500 pesos (entre 19,44 a 83,33 dólares); y pistolas de hidrogel o dardos de espuma de 200 a 1.000 pesos (entre 11,11 a 55,56 dólares).

Rivera también subrayó el efecto de los aranceles en el mercado que México impuso a países asiáticos, en especial de China, debido a la fuerte presencia del mercado de juguetes chinos, que se encarecerán hasta en un 50 %.

“El alza en el precio del juguete chino también empuja hacia arriba el precio del juguete nacional”, comentó.

ANPEC añadió que, además del impacto económico, una parte de los juguetes importados puede carecer de calidad, garantías o materiales seguros, por lo que recomendó comprar con cuidado y, en la medida de lo posible, apoyar al comercio local y legal. EFE

jsm/nvm