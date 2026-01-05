Pequeños robots de compañía acaparan la atención en antesala de feria tecnológica CES 2026

4 minutos

Ana Milena Varón

Los Ángeles, 4 ene (EFE).- Los pequeños robots de compañía acapararon la atención este domingo de los asistentes a la antesala de la Feria de Electrónica de Consumo (CES) en Las Vegas, que promete desvelar desde el próximo martes propuestas aún más ambiciosas de grandes y pequeñas empresas, sobre cómo la IA ayudará y mejorará nuestra vida diaria de diversas maneras.

La Consumer Technology Association (CTA) encargada de la organización de la CES ha permitido a más de 100 empresas reconocidas por su innovación presentar un adelanto de las propuestas que presentarán a partir del 6 de enero, cuando abre oficialmente la feria que ha convocado alrededor de 4.500 expositores.

Nico, Jennie, Cocomo, Mirumi o Yonbo X1 hicieron parte de los pequeños robots que se robaron el show de la exposición realizada en el Centro de Convenciones del Mandalay Bay, a la que solo tuvieron acceso los medios.

Todos estos pequeños robots echan mano de la inteligencia artificial (IA) para recabar datos de los usuarios y convertirse en muchos casos en el mejor amigo de sus dueños.

Es el caso de Jennie, de la compañía californiana Tombot, que presenta la versión mejorada del perro robótico, creado para ayudar a pacientes que no pueden cuidar de una mascota real debido a su enfermedad.

Una misión similar tiene Yonbo X1, un robot que usa un modelo de aprendizaje de lenguaje que le ayuda a los niños pequeños a desarrollar el habla, puede interpretar las emociones de los pequeños y puede crear una conversación con ellos.

Szeyu Wang, de la compañía X Origin, creadora de Yonbo X1, explicó a EFE que el objetivo de la compañía con sus robots es facilitar al consumidor la comprensión y el uso de la inteligencia artificial.

«Uno de los mayores problemas de las personas, independientemente de su edad, es hacerle preguntas a la IA, entonces con nuestros robots no solo usamos la IA sino que ayudamos a la gente a compaginar la IA en sus vidas», agregó el empresario chino.

La startup japonesa Ludens AI también echó mano de la inteligencia artificial para presentar a Cocomo, una adorable mascota robot autónoma que puede seguirte por la casa y responder a la voz y al tacto.

El robot está diseñado para tener la temperatura corporal humana (37 grados centígrados) y alcanza los 39 grados si se le abraza.

Propuestas ambiciosas

La pequeña muestra de este domingo fue un bocado de las grandes presentaciones que se darán desde este lunes, cuando se dedicará una segunda jornada a los medios y a quienes dictan el camino de la industria.

Se espera que líderes tecnológicos como Samsung, LG y Panasonic presenten propuestas competitivas, algunas listos para salir al mercado y otros conceptos futuristas que se encuentran en desarrollo.

Hoy también es el turno de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, que presentará las nuevas apuestas del fabricante estadounidense de chips que ha logrado una gran valoración en Wall Street y ha impulsado la revolución de la IA en la bolsa.

No por nada, Nvidia reportó ingresos récord de 57.010 millones de dólares en su tercer trimestre fiscal en 2025, un 62 % más que en el mismo periodo del año anterior.

La CES, anteriormente conocida como Consumer Electronics Show, arranca oficialmente el martes en el Centro de Convenciones de Las Vegas y otros siete siete recintos de gran aforo donde reunirá a más de 4.500 expositores, incluyendo 1.400 startups, así como a empresas líderes como Meta, Lenovo y Quantumm

La Consumer Technology Association (CTA) encargada de la organización de la CES espera que la versión de 2026 supere los 142.465 personas de todo el mundo que asistieron el año pasado, un 2,7% más que en 2024. EFE

amv/ gad

(foto) (video)