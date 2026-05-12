Perú acoge foro de los Acuerdos de Artemis para compartir información de misiones lunares

2 minutos

Lima, 12 may (EFE).- Representantes de más de cincuenta países se darán cita desde este miércoles en Perú para participar en el cuarto taller de los Acuerdos de Artemis, donde se propondrá que las informaciones más relevantes de las futuras misiones lunares se compartan mediante una base de datos descentralizada, con el soporte de Naciones Unidas.

Este taller tendrá lugar en la capital Lima los días 13 y 14 de mayo, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú y la Agencia Espacial de Perú (Conida), en colaboración con la NASA, según detalló en un comunicado la Cancillería peruana.

El lunes aterrizó en Perú un avión Gulsftream C20A de la NASA, con un equipo de científicos y la más reciente tecnología de radar a bordo.

El embajador Librado Orozco, director general de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos de la Cancillería peruana, señaló que su país «asume una participación activa en la gobernanza espacial», al volverse «un acto emergente cuyo desarrollo en el campo espacial se aceleró con el lanzamiento del satélite PerúSAT-1 en 2016».

Asimismo, subrayó que la nueva era de exploración espacial posibilita a países como el Perú tener voz propia y generar más cooperación para una mayor convergencia en la exploración y uso pacífico del espacio, citando como ejemplo el Memorándum de Entendimiento suscrito con la Agencia Espacial Canadiense (2025) sobre cooperación espacial.

Los Acuerdos de Artemis son una serie de convenios internacionales no vinculantes basados en el Tratado sobre el espacio ultraterrestre de 1967, e impulsados por Estados Unidos y la NASA, que establecen para la exploración espacial pacífica, sostenible y colaborativa de la Luna, Marte y otros cuerpos celestes.

Estos instrumentos se constituyeron en 2020 y actualmente cuentan con 66 países firmantes, entre ellos Perú, que lo suscribió en 2024. EFE

fgg/nvm