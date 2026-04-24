Perú aplicará 18 vacunas contra 28 enfermedades en la Semana de Vacunación de las Américas

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Lima, 24 abr (EFE).- Las autoridades sanitarias de Perú aplicarán 18 vacunas para proteger contra 28 enfermedades durante la Semana de Vacunación de las Américas (SVA), que se desarrollará en el país del 25 de abril al 3 de mayo próximo, informaron este viernes fuentes oficiales.

El Ministerio de Salud (Minsa) señaló que una de las movilizaciones sanitarias más importantes del año se desarrollará con el lema ‘Vacunación para todos’, con la intención de intensificar la respuesta «para garantizar acceso equitativo a vacunas seguras, gratuitas y de calidad».

Agregó que la Semana de la Vacunación es «una estrategia fundamental para proteger a miles de peruanos y avanzar en el cierre de brechas de inmunización en todo el territorio nacional, especialmente en poblaciones vulnerables».

En ese sentido, desde este sábado se intensificarán las acciones en todo el territorio nacional, con el acceso gratuito a las 18 vacunas del Esquema Regular, que protegen contra 28 enfermedades, entre ellas el sarampión, la poliomielitis, la difteria, el tétanos, la hepatitis A y B, la influenza, el virus del papiloma humano (VPH), la fiebre amarilla y la tos ferina, entre otras.

La campaña sanitaria está dirigida a toda la población, con énfasis en los menores de 5 años, menores de 10 años con esquemas incompletos, adolescentes entre 9 y 18 años para la vacunación contra el VPH, gestantes que requieran protección y adultos mayores de 60 años que deben ser protegidos ante enfermedades respiratorias como la influenza y el neumococo.

La Semana de la Vacunación de las Américas de 2026 será lanzada oficialmente en el estadio Elías Aguirre de la ciudad de Chiclayo, en la costa norte del país, y, como parte de la estrategia, brigadas de salud recorrerán viviendas, mercados y espacios comunitarios para vacunar a los ciudadanos. EFE

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