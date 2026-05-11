Perú aprueba solicitar nuevo préstamo de 2.000 millones de dólares para estatal Petroperú

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Lima, 11 may (EFE).- El Gobierno de Perú aprobó solicitar a la banca internacional una línea de crédito de 2.000 millones de dólares a favor de la empresa estatal Petroperú, que le permita suministrar combustibles en la Amazonía, donde abastece el 80 % de ese mercado local.

En una rueda de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, explicó que los recursos «solo podrán ser utilizados para el abastecimiento de combustible», motivo por el cual el directorio de Petroperú deberá actuar con «rapidez y eficiencia» para superar las «constantes crisis financieras» de esta compañía.

Remarcó que Petroperú «es y seguirá siendo una empresa estatal», pero que tiene que ser «sostenible y eficiente», al detallar los alcances del decreto de urgencia publicado este lunes que autoriza la creación de un vehículo de propósito especial con el aval de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

«Estamos garantizando el abastecimiento combustible, protegiendo la estabilidad económica, pero respetando el dinero de los peruanos», expresó el primer ministro acompañado por otros integrantes del gabinete y el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio.

Ante las versiones de que el Ejecutivo preparaba otro alivio financiero millonario para la petrolera, Arroyo afirmó que «no es un salvataje», sino un financiamiento de la banca privada internacional por hasta 2.000 millones de dólares, a través de un esquema financiero que incluye un fideicomiso a cargo de Proinversión.

Por su parte, Del Carpio, cuya institución está a cargo del proceso de reestructuración de Petroperú, aclaró que «el Tesoro Público no está colocando un sol en este proceso», sino que se está habilitando una línea de financiamiento de hasta 2.000 millones de dólares» con un primer desembolso de 500 millones de dólares en las próximas semanas y un plazo de devolución a partir del séptimo año.

«Con eso vamos a asegurar que Petroperú siga cumpliendo el rol estratégico que tiene para los peruanos», dado que atiende al 20 % del mercado nacional, pero en las regiones amazónicas de «Loreto, Ucayali y Madre de Dios es de más del 80 %», señaló Del Carpio.

El titular de Proinversión declaró que la petrolera estatal es una empresa que «no tiene capital de trabajo, no tiene capacidad de comprar crudo, procesarlo y atender la demanda», a raíz de la crisis financiera que atraviesa hace varios años y que motivó un esquema de reorganización inconcluso.

En ese sentido, Del Carpio detalló que van a constituir «una sociedad de propósito especial, subsidiaria de Petroperú, con un fideicomiso con gobernanza técnica de parte de Proinversión» y que ese vehículo va a recibir el financiamiento.

«No es deuda, quien va a pagar es Petroperú, que con el apoyo de Proinversión va a operar de manera eficiente. Creemos que antes de esto (los 7 años de periodo de gracia), va a ser una empresa sostenible», dijo el funcionario en la rueda de prensa.

El marco legal emitido por el presidente interino, José María Balcázar, se produce en un contexto de crisis energética internacional, a lo cual se suma la crisis de liquidez severa que viene enfrentando Petroperú en los últimos años, indicó Del Carpio.EFE

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