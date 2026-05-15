Perú concluye escrutinio de elecciones y confirma segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez

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Lima, 15 may (EFE).- El escrutinio de las elecciones presidenciales de Perú concluyó este viernes, 33 días después de la votación, al alcanzar el 100 % en votos contabilizados, que confirman una segunda vuelta para el 7 de junio entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

Fujimori (Fuerza Popular) fue la candidata más votada con el 17,18 % de los votos válidos, al obtener 2.877.678 apoyos, mientras que Sánchez (Juntos por el Perú) logró el 12,03 %, al recibir 2.015.114 sufragios; en una ajustada definición por el segundo lugar con el ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular), que quedó tercero con el 11,90 %, tras sumar 1.993.904 votos.

Apenas 21.210 de votos dieron el segundo lugar a Sánchez sobre López Aliaga, que exige a las autoridades electorales no proclamar los resultados hasta que se atiendan sus reclamos, al denunciar -sin pruebas- un fraude en su contra, a partir de los grandes retrasos que se produjeron en la apertura de colegios en Lima, su principal feudo electoral. EFE

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