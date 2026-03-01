Perú condena ataques de Irán a países de Oriente Medio y llama a desescalada de tensiones

Lima, 28 feb (EFE).-El Gobierno del Perú condenó este sábado los ataques a los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Kuwait y Jordania, por parte de Irán como respuesta a los bombardeos de la mañana del sábado coordinados entre Washington e Israel al país persa.

A través de un comunicado difundido por la Cancillería, el Ejecutivo peruano también expresó sus votos para una desescalada de las tensiones bélicas en la región del Golfo y el Medio Oriente.

«El Perú reafirma su firme compromiso con el respeto irrestricto del derecho internacional, la soberanía de los Estados, la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias, conforme a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas», indicó.

Horas antes, el Gobierno de Perú hizo un llamado a la paz en Oriente Medio y pidió a las partes involucradas a frenar acciones que puedan agravar la situación, tras los ataques militares contra Irán por Estados Unidos e Israel, así como la respuesta militar iraní.

«Perú formula votos para que la paz y la tranquilidad retornen pronto al Medio Oriente y a las partes involucradas a evitar acciones que puedan agravar la situación y privilegiar el diálogo y los mecanismos diplomáticos como vía para restablecer la estabilidad y la paz en la región», indicó el gobierno.

Asimismo, el país andino reiteró su vocación pacifista y su respaldo a toda iniciativa internacional orientada a reducir las tensiones e invitó a privilegiar y preservar la paz y la seguridad internacionales.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque contra objetivos en Irán, según anunció el presidente estadounidense, Donald Trump, que lo calificó de operación militar «masiva» con el objetivo de «aniquilar» y «destrozar» al régimen de los ayatolás, al tiempo que pidió al pueblo iraní alzarse para tomar el control en todo el país.

El ataque conjunto que Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado contra Irán se ha saldado con más de 200 muertes en este país, entre ellos el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, según anunció Trump.

Irán respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región en Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. EFE

pbc/nvm