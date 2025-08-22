Perú condena enérgicamente atentados en Colombia que dejan al menos 18 fallecidos

2 minutos

Lima, 22 ago (EFE).- El Gobierno de Perú condenó enérgicamente los atentados ocurridos el jueves en las ciudades de Antioquia y Cali que dejaron al menos 18 fallecidos y 65 heridos.

Mediante un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo de la presidenta Dina Boluarte expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, así como su solidaridad al Gobierno y al pueblo de Colombia «en este difícil momento».

«Perú rechaza firmemente todo acto de violencia que socave la paz e integridad de la población y fuerzas de seguridad en la hermana República de Colombia», concluyó la Cancillería peruana.

El mensaje del Gobierno peruano se produjo tras una reunión en Bogotá entre los ministros de Relaciones Exteriores de los dos países, en medio de la tensión diplomática creada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al no reconocer la soberanía de Perú sobre una isla en la triple frontera amazónica con Brasil.

El primer ataque ocurrió en El Chispero, una zona rural de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), donde doce policías antinarcóticos murieron al ser impactado el helicóptero en que se transportaban para una operación de erradicación de cultivos ilícitos.

Horas después en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), un camión cargado con explosivos fue detonado en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, donde se forman los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

La explosión dejó seis personas muertas y 65 heridas, todas civiles que pasaban por el lugar, según el último balance de la Alcaldía. EFE

