Perú decomisa doce toneladas de aletas de tiburón que banda criminal iba a exportar a Asia

Lima, 10 nov (EFE).- La Policía Nacional de Perú (PNP) desarticuló una organización criminal a la que bautizaron ‘Los Aleteros’, dedicada al tráfico ilegal de aletas de tiburón, e incautó doce toneladas de aletas de tiburón en la base de la banda, ubicada en la provincia portuaria del Callao, que tenían como destino el mercado asiático.

La Policía difundió este lunes un video en sus redes sociales en el que anunció que el operativo policial se llevó a cabo bajo la Dirección de Protección del Medio Ambiente e intervinieron un almacén en el Callao, donde encontraron miles de aletas de tiburones de diversas especies.

Precisó que la cantidad incautada está valorada en más de 15 millones de dólares (unos 13 millones de euros) en el mercado asiático, donde iban a ser comercializadas las aletas.

La institución policial agregó que durante el operativo, tres personas de la banda fueron detenidas, en presencia de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado.

En el video difundido por la Policía se pueden observar miles de aletas de tiburón de distintos tamaños, distribuidas en estanterías y cajones de un almacén.

El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional de Perú, Manuel Losada, dijo a medios locales que muchas de las aletas encontradas pertenecían a especies de tiburón en amenaza de extinción.

Detalló que los miembros de la banda pescaban los tiburones y les cortaban las aletas para luego arrojar sus cuerpos, luego secaban estas partes, obtenían permisos falsos y las exportaban a Asia, donde este producto es considerado «un manjar». EFE

