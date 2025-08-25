The Swiss voice in the world since 1935

Perú desconvoca por sendas lesiones a Valera y Flores para enfrentar a Uruguay y Paraguay

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Lima, 25 ago (EFE).- La Federación Peruana de Futbol (FPF) anunció este lunes la desconvocatoria por sendas lesiones de los futbolistas de Universitario Álex Valera y Edison Flores, que quedaron fuera de la nómina para enfrentar a Uruguay y Paraguay en las dos últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

Si bien los dos jugadores estaban en la lista de convocados anunciada en la noche del domingo e incluso asistieron al primer entrenamiento programado este lunes en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima, los resultados de las pruebas médicas realizadas posteriormente llevaron a que fueran liberados al revelar sendas roturas musculares.

Tanto Flores como Varela terminaron el domingo con molestias el clásico del fútbol peruano con Alianza, que finalizó con empate sin goles.

«Tengo una distensión, una pubalgia que ya viene de hace tiempo y ahorita tengo una distensión que sentí en el partido», admitió Valera a medios locales.

El ariete agregó que, de cara a su, por entonces, estimable selección para las eliminatorias, quería estar «al cien por cien».

Frente a las bajas, la FPF anunció la convocatoria del delantero de Universitario José Rivera para reforzar una lista amplia que el domingo se componía de veintisiete futbolistas y que ahora queda en veintiséis.

De cara al cierre de las eliminatorias para el Mundial 2026, el equipo de Óscar Ibáñez se enfrentará a las selecciones de Uruguay y Paraguay el 4 y 9 de septiembre, respectivamente, en las ciudades de Montevideo y Lima. EFE

lag-fgg/car

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
32 Me gusta
18 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR