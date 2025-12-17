Perú enfrenta conflictos mineros con pérdida de soberanía en el territorio, según estudio

Lima, 17 dic (EFE).- Perú enfrenta un nuevo escenario de conflictos mineros con complejos desafíos como la expansión de la minería ilegal, su choque con la extracción formal y la pérdida de soberanía del Estado en territorios amazónicos, con presencia de bandas criminales asociadas a esta actividad ilícita.

Así lo concluye el 37.º Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú del segundo semestre de 2025, presentado este miércoles en Lima y que anunció que 199 conflictos están activos, una cifra ligeramente mayor que la presentada en la primera mitad del año.

El exviceministro del Ambiente y representante de Coperacción, José de Echave, expuso que, tradicionalmente, era el sur andino el escenario donde se presentaban mayores conflictos, pero ahora ha pasado a ser la zona norte del país, con 40 % de los conflictos sociales, y zonas de la Amazonía.

En este sentido, destacó que el avance de la minería ilegal en la Amazonía, tanto en el norte como centro y sur del país, no tiene tanta visibilidad mediática porque está en zonas alejadas de los circuitos económicos, ubicados en la sierra y la costa.

«En la Amazonía está ocurriendo una conflictividad intensa y situaciones dramáticas, hay pueblos indígenas que están siendo sometidos por bandas criminales que están controlando estas economías ilegales, que están siendo obligados a desplazarse, y a poner marcas en sus viviendas para que quede claramente establecido que su zona está controlada por una u otra banda», relató.

El informe detalla que en la zona fronteriza con Ecuador operan bandas como Los Pulpos y los Choneros, en la frontera con Brasil el Comando Vermelho, y en la zona limítrofe con Colombia el Comando de la Frontera, organizaciones que controlan territorios y poblaciones y manejan «todos los circuitos de las economías ilegales que están cada vez más conectadas».

«Hay zonas en el territorio amazónico donde Perú clara y abiertamente ha perdido soberanía», remarcó De Echave.

Choque entre minerías

Además de la expansión de la minería ilegal, se está dando la disputa por el territorio con la gran minería formal, algo que no ocurría antes, pues cada parte tenía sus propios intereses.

El informe también señala que hay numerosas comunidades campesinas que ya ejercen la minería ilegal directamente, con el argumento de «mejor hacerlo nosotros que los de fuera», al poder crear empleo y dar riqueza a los distritos, lo que complejiza la situación, pues la propia población ya no rechaza en su mayoría la actividad ilegal.

Según José de Echave, la minería ilegal «ha alcanzado una dimensión enorme», pues ya es un poder económico y político y tiene influencia en el Congreso, algo que podría aumentar en las elecciones de 2026. EFE

