Perú espera alcanzar cifra récord de 85.000 millones de dólares en exportaciones en 2025

Lima, 7 nov (EFE).- El Gobierno de Perú considera que las exportaciones nacionales alcanzarán durante este año una cifra récord de 85.000 millones de dólares, superior en 12 % frente a la registrada en 2024, informaron este viernes fuentes oficiales.

«Estimamos alcanzar al cierre de 2025 un nuevo récord exportador de 85.000 millones de dólares», anunció la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, durante su participación en el cuarto ‘Foro de Diversificación Exportadora: Conectando el Perú con el Mundo’, organizado con motivo del ‘Día del Exportador’ peruano.

La ministra elevó las previsiones exportadoras nacionales del año, que en principio se habían establecido en unos 83.000 millones de dólares.

Mera sostuvo que entre enero y septiembre pasado «las cifras continúan siendo alentadoras y auspiciosas», porque las exportaciones nacionales llegaron a 62.864 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento del 17,3 % respecto al mismo periodo de 2024.

«Este avance se explica por el aumento de los volúmenes exportados y también por el incremento de precios internacionales, mostrando así que el comercio exterior peruano es dinámico, competitivo y sostenible», explicó.

Mera también consideró que la agroexportación peruana puede superar los 14.000 millones de dólares al cierre de este año, mientras que en 2024 alcanzó los 12.000 millones de dólares.

«La pesca también ha experimentado un incremento en las cifras de exportación, pues este año alcanzaría un valor superior a los 4.500 millones de dólares», acotó.

La ministra dijo que, para asegurar el continuo crecimiento del sector exportador, el Gobierno de transición, que preside el derechista José Jerí y que debe cumplir funciones hasta julio próximo, ha asumido «el compromiso de redoblar los esfuerzos para impulsar la internacionalización de las empresas peruanas».

«Así, fortalecemos las capacidades productivas y exportadoras de las pymes (pequeñas y medianas empresas) en todas las regiones del país para que la calidad y el talento del Perú lleguen a los mercados más exigentes del mundo», acotó.

Durante su participación en el foro, Mera homenajeó «a los miles de peruanos que, con su talento, esfuerzo y visión, impulsan la economía del Perú a través del comercio exterior».

En el encuentro participaron empresarios, consejeros económicos comerciales, compradores internacionales, diplomáticos y representantes de gremios exportadores y de la cooperación internacional, además de otras autoridades como el ministro de la Producción, César Quispe. EFE

