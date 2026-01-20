Perú establece pena de 9 años de cárcel por tráfico de insumos para la minería ilegal

2 minutos

Lima, 20 ene (EFE).- El Gobierno de Perú endureció la pena a nueve años de cárcel por el delito de tráfico ilícito de insumos químicos y maquinaria destinada a la minería ilegal, así como para quien traslade o almacene recursos minerales procedentes de actividades ajenas a la minería formal, según un decreto legislativo publicado este martes en el diario oficial El Peruano.

El decreto legislativo 1695 endureció las penas contra la minería ilegal en Perú y amplió el alcance de las sanciones no solo a quienes extraen minerales sin permiso, sino también a quienes facilitan o se benefician de esta actividad.

La norma establece penas de entre cinco y ocho años de prisión para quienes realicen cualquier actividad minera —desde la exploración y extracción hasta el procesamiento de minerales— sin contar con autorización del Estado. Estas sanciones también se aplicarán a los mineros que operen fuera del proceso de formalización, pese a que el Gobierno prorrogó dicho mecanismo hasta finales de 2026.

Además, el decreto castiga con penas de entre seis y nueve años de cárcel a quienes suministren insumos químicos o maquinaria destinados a la minería ilegal.

Las mismas sanciones recaerán sobre quienes transporten, almacenen, oculten, comercialicen o exporten minerales provenientes de actividades mineras ilegales o que no estén dentro del proceso de formalización, informó la Presidencia de Perú.

En ese sentido, el agente de estos delitos será sancionado también con la inhabilitación para obtener, a nombre propio o a través de terceros, concesiones mineras, de labor general, de beneficio o transporte de minerales metálicos o no metálicos, así como para su comercialización, por un periodo igual al de la pena principal.

El decreto firmado por el presidente interino, José Jerí, busca endurecer las sanciones contra la minería ilegal, una de las actividades económicas de mayor actividad en la actualidad por los altos precios del oro y otros metales, pero vinculada igualmente al crimen organizado transnacional, a través de la extorsión y el sicariato. EFE

mmr/fgg/seo