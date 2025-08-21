The Swiss voice in the world since 1935

Perú expulsará a dos topógrafos colombianos detenidos en una isla en disputa

La justicia peruana ordenó este miércoles la expulsión inmediata de dos topógrafos colombianos acusados de violar su soberanía, informó el Poder Judicial.

Carlos Sánchez Ordegón y John Amia López fueron condenados en principio a 17 meses de prisión, pero un acuerdo con la fiscalía sustituyó la pena a cambio de su expulsión y el pago de una sanción equivalente a 1.250 dólares.

Los colombianos estaban bajo detención preliminar desde el 12 agosto, cuando fueron arrestados por la policía peruana en una isla sobre el río Amazonas que es el centro de una disputa fronteriza entre Lima y Bogotá.

La autoridad peruana alegó que los topógrafos hacían sin permiso mediciones de terreno en el distrito Santa Rosa en la isla Chinería, frente a territorio de Colombia. 

«Poder Judicial condena a un año y cinco meses de prisión suspendida y la expulsión inmediata del territorio peruano a los ciudadanos colombianos (…) por el delito de violación de la soberanía extranjera ocurrido en el distrito de Santa Rosa de Loreto», anunció la justicia en su cuenta en la red X.  

La sentencia fue dictada por el Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Loreto, que además les prohibió volver a Perú por un período de cinco años.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, había calificado de «ilegal» y de «secuestro» la detención de los topógrafos en X.

Al momento de su detención, los topógrafos aseguraron que estaban demarcando un terreno para un consorcio de su país con el fin de construir un muelle en la orilla opuesta, en territorio de Colombia, según un testimonio citado por la prensa.

Según Lima, Santa Rosa es una prolongación de la isla Chinería que surgió por el descenso de nivel de las aguas del Amazonas. Perú oficializó en julio la creación del distrito de Santa Rosa y envió a funcionarios a la zona. 

Delegaciones diplomáticas de Perú y Colombia tienen prevista una reunión técnica binacional el 11 y 12 de septiembre en Lima para tratar temas fronterizos.

