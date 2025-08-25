Perú inicia entrenamientos con futbolistas de la Liga 1 para medirse a Uruguay y Paraguay

Lima, 25 ago (EFE).- La selección peruana comenzó este lunes los entrenamientos para preparar las dos últimas fechas de las clasificatorias para el Mundial de 2026, en las que se jugará su última carta contra Uruguay en Montevideo y posteriormente ante Paraguay en Lima.

El seleccionador de Perú, Óscar Ibáñez, comenzó a trabajar en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima con los futbolistas convocados de los clubes peruanos, al aprovechar que el receso de la liga de primera división se inició esta semana y los jugadores quedaron a disposición para entrenar con el combinado nacional.

En esta sesión destacó la presencia del centrocampista Yoshimar Yotún, de Sporting Cristal, quien retorna a la selección después de volver recientemente a la competición tras un periodo de quince meses alejado por una complicada lesión de rodilla.

También centraron la atención el centrocampista Alessandro Burlamaqui, de Alianza Lima, y Matías Lazo, de Melgar, quienes se estrenan en una convocatoria de la selección peruana.

La nómina publicada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tiene como principal ausencia al delantero y máximo goleador histórico de la Blanquirroja, Paolo Guerrero, quien se lesionó en el partido que enfrentó al Alianza Lima con la Universidad Católica de Quito en la Copa Sudamericana.

La convocatoria de Ibáñez contempla en total a 27 futbolistas, incluidos algunos que no habían sido parte de las últimas listas, como los delanteros Álex Valera y Joao Grimaldo.

En estas semanas de entrenamiento se sumará un grupo de juveniles invitados por Ibáñez, entre los que figuran Rafael Guzmán (Universitario), Jherson Reyes (Atlético Grau), Jussepi García (Alianza Lima), Axel Cabellos (Sporting Cristal), Hernán Lupu (Alianza Atlético) y Piero Cari (Alianza Lima).

También serán partícipes como invitados Piero Magallanes (Sport Huancayo), Juan Carlos Gonzales Peña (Sport Boys), Mateo Rodríguez (Sporting Cristal) y Maxloren Castro (Sporting Cristal).

La selección peruana afronta las dos últimas fechas de las eliminatorias con opciones casi nulas de alcanzar uno de los puestos de clasificación para el Mundial, al encontrarse penúltimo de la clasificación con 12 puntos, a 6 de Venezuela, que tiene 18 unidades y se encuentra en la séptima plaza, que da acceso a la repesca.

La Blanquirroja visitará a Uruguay en Montevideo el jueves 4 de septiembre y 5 días más tarde recibirá a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima. EFE

