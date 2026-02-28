Perú llama a la paz en Oriente Medio y pide evitar acciones que agraven la situación

2 minutos

Lima, 28 feb (EFE).- El Gobierno de Perú hizo este sábado un llamamiento a la paz en Oriente Medio y pidió a las partes involucradas frenar acciones que puedan agravar la situación, tras los ataques militares contra Irán por parte Estados Unidos e Israel, así como la respuesta militar iraní.

«Perú formula votos para que la paz y la tranquilidad retornen pronto al Medio Oriente y exhorta a las partes involucradas a evitar acciones que puedan agravar la situación y privilegiar el diálogo y los mecanismos diplomáticos como vía para restablecer la estabilidad y la paz en la región», indicó a través de un comunicado difundido por la Cancillería.

Asimismo, el país andino reiteró su vocación pacifista y su respaldo a toda iniciativa internacional orientada a reducir las tensiones e invitó a privilegiar y preservar la paz y la seguridad internacionales.

«El Perú reafirma su firme compromiso con el respeto irrestricto del derecho internacional, la soberanía de los Estados, la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias, conforme a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas», agregó.

Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó de que mantiene un seguimiento permanente de la situación y se encuentra en comunicación con sus misiones diplomáticas y consulares en la región, que por su parte han puesto en marcha planes de emergencia y han puesto a disposición de la comunidad peruana residente o en tránsito en la zona canales de comunicación a fin de salvaguardar su seguridad y bienestar.

Recomendó a los peruanos que se encuentren en el área mantenerse informados a través de fuentes oficiales, seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades locales y contactar con la oficina consular correspondiente para registrar su situación y facilitar eventuales acciones de asistencia.

Israel emprendió hoy con Estados Unidos un ataque conjunto a gran escala contra objetivos en Teherán y otras ciudades de Irán, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), que ha causado decenas de muertos en territorio iraní, entre ellos 53 niñas en una escuela.

En las últimas horas, Irán ha extendido su respuesta militar a las bases militares que Washington tiene por Oriente Medio y ha lanzado al menos seis oleadas de misiles contra Israel. EFE

pbc/mgr