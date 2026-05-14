Perú proclamará el domingo los resultados de la primera vuelta de las presidenciales

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Lima, 14 may (EFE).- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú anunció este jueves que la proclamación de los resultados de las elecciones presidenciales se realizará el próximo domingo, fecha en la que se anunciarán oficialmente los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta del 7 de junio.

En un pronunciamiento junto al jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el presidente del JNE, Roberto Burneo, dijo que «se pasará a proclamar las fórmulas presidenciales que pasarán a la segunda vuelta el domingo 17 en horas de la mañana».

Por tanto, la proclamación de los resultados de la primera vuelta tendrá lugar más de un mes después de la votación del pasado 12 de abril. EFE

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