Perú proclamará los resultados de las elecciones presidenciales este domingo 17 de mayo

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Lima, 14 may (EFE).- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú anunció este jueves que la proclamación de los resultados de las elecciones presidenciales se realizará el próximo domingo 17 de mayo, fecha en la que se anunciarán las candidaturas que pasarán a la segunda vuelta del 7 de junio.

En un pronunciamiento junto al jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el presidente del JNE, Roberto Burneo, dijo que «se pasará a proclamar las fórmulas presidenciales que pasarán a la segunda vuelta el domingo 17, en horas de la mañana».

La proclamación de los resultados de los comicios presidenciales se hará más de un mes después de la realización de las elecciones generales del pasado 12 de abril, pues el JNE ha dado un plazo hasta el sábado 16 para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) concluyan con las proclamaciones descentralizadas que empezaron el lunes último. EFE

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