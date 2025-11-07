Perú registra más de 300.000 vicuñas en el censo nacional de 2025, un 40 % más que en 2012

3 minutos

Lima, 7 nov (EFE).- Perú, el país con la mayor población en el mundo de vicuñas, cuenta actualmente con más de 300.000 ejemplares de este animal, un 43,5 % que las 208.899 contabilizadas en 2012, según los resultados preliminares del quinto Censo Nacional de Vicuñas, presentados este viernes por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

La región con la mayor población de vincuñas es la sureña Arequipa, con 73.201 vicuñas, mientras que también se hallaron nuevas poblaciones en las regiones de Áncash y Huánuco, situadas en el norte de los Andes peruanos.

En Áncash, la cifra pasó de 435 ejemplares en 2012 a 556 en 2025, incluyendo nuevas áreas como Corongo y Cabana con presencia confirmada.

Dentro de siete áreas naturales protegidas que albergan vicuñas, el Sernanp contabilizó más de 40.700 ejemplares, entre ellas en la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille, en la región Ayacucho; Salinas y Aguada Blanca, entre Arequipa y Moquegua; la Reserva Nacional de Junín y la Reserva Nacional Titicaca.

Ayudados por la participación de comunidades altoandinas y organizaciones comunales en 236 distritos y 93 provincias, el Serfor, organismo adscrito del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), desplegó 190 brigadistas capacitados para el conteo de esta llama andina.

«El censo nacional de vicuñas es una herramienta clave para su conservación y manejo sostenible», explicó el director ejecutivo del Serfor, Erasmo Otárola Acevedo.

«Gracias al compromiso de las comunidades altoandinas y la coordinación interinstitucional, fortalecemos las acciones de monitoreo y protección de esta especie, patrimonio natural del Perú», indicó.

Asimismo, detalló la importancia del registro de nuevas poblaciones en los departamentos de Áncash, y Huánuco, donde en este último fueron avistados además ocho cóndores andinos en el sector Pucacocha, distrito de Queropalca (Lauricocha).

Este censo, de la mano del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), y gobiernos regionales busca actualizar la información poblacional de esta especie emblemática, un camélido silvestre sudamericano propio de zonas altoandinas de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.

La lana de la vicuña es muy preciada para la elaboración de prendas de marcas de lujo europeas, criticadas por pagar precios bajos a los pastores de vicuñas peruanos para luego vender las prendas a precios muy altos.

Perú cuenta con cuatro especies de camélidos tradicionales de los Andes; de ellas, dos son especies silvestres: el guanaco (lama guanicoe) y la vicuña (vicugna vicugna); y dos son especies domesticadas: la llama (lama glama) y la alpaca (vicugna pacos). EFE

lag/fgg/jrh