Perú repatrió a un segundo grupo de peruanos varados en Bolivia por bloqueo de carreteras

Lima, 13 ene (EFE).- Un segundo grupo de peruanos varados en Bolivia, compuesto por 38 personas, retornó este martes a Lima en un vuelo de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) desde la ciudad de La Paz, afectada por un bloqueo de carreteras en protesta por la eliminación del subsidio a los combustibles, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.

En el grupo de peruanos había cuatro menores de edad y se trató de la segunda repatriación coordinada por la Embajada de Perú en Bolivia y el Consulado General en La Paz, tras un primer viaje realizado el lunes.

La Cancillería peruana explicó que el vuelo hizo una escala en el aeródromo de La Joya, en la región peruana de Arequipa, para recargar combustible, antes de aterrizar en la Base Aérea del Grupo Aéreo Número 8 en el Callao, la provincia portuaria vecina a Lima.

Los funcionarios de la embajada peruana y el Consulado General en La Paz acompañaron al grupo de peruanos a su embarque en el vuelo operado por la FAP, después de haberles ofrecido alimentación y alojamiento en los días previos, desde que se tuvo conocimiento de la situación que pasaban por la coyuntura en Bolivia, indicó el Ministerio de Exteriores en una nota de prensa.

Añadió que un «reducido» grupo de peruanos continúa recibiendo asistencia consular en La Paz y que se mantiene un monitoreo constante de su situación. De acuerdo con la evaluación logística y de su seguridad, «se facilitará su pronto retorno» al Perú.

En ese sentido, el Ministerio reafirmó su compromiso de continuar desplegando los esfuerzos necesarios para garantizar la seguridad e integridad de todos los peruanos en el exterior y agradeció la buena disposición de la Cancillería boliviana para prestar el apoyo requerido.

En la víspera, un grupo de 34 peruanos regresó al país, acompañado por un representante diplomático nacional, tras haber permanecido varado en Bolivia por los férreos bloqueos de carreteras que se reportaron en dicha nación fronteriza.

El sábado pasado, el Ministerio informó que el consulado había trasladado a 33 peruanos a La Paz después de que quedaran varados en Uyuni, en el sur de Bolivia, debido a los bloqueos de carreteras realizados por sindicatos que exigían que se derogue un decreto que puso fin a la subvención a los combustibles.

Agregó que debido «al férreo bloqueo de las carreteras», otros 29 peruanos permanecían varados en distintas regiones bolivianas, pero recibían alimentación, hospedaje y medicinas en los lugares en que se encontraban.

El Gobierno boliviano dispuso el sábado el rescate por vía aérea de 135 turistas extranjeros afectados por las protestas en Uyuni, a causa de los bloqueos de caminos por parte de los sindicatos articulados por la Central Obrera Bolivia (COB). EFE

