Perú suma 3.634 millones de dólares en exportación de servicios en primer semestre de 2025

2 minutos

Lima, 10 nov (EFE).- Las exportaciones de servicios peruanos alcanzaron los 3.634 millones de dólares en el primer semestre de este año (4.200 millones de euros), con un incremento del 7.5 % respecto al mismo periodo del año anterior, según compartió este lunes la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera.

Durante la inauguración de la XIV edición del Perú Service Summit 2025, Mera resaltó la relevancia del sector como motor de crecimiento económico, con los servicios empresariales como líderes en este rubro con una facturación de 698 millones de dólares (unos 604 millones de euros) y los basados en conocimiento, responsables de cerca del 20 % del total exportado.

«La exportación de servicios es una oportunidad clave para el crecimiento del Perú al permitir que el talento peruano llegue a los diferentes mercados, sin la necesidad de trasladarse físicamente», explicó Mera en la inauguración del encuentro, que se celebrará del 10 al 14 de noviembre.

En este contexto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo destacó en un comunicado las capacidades del país como un posible «centro de soluciones digitales y creativas en la región».

Organizado por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), en coordinación con el Ministerio, el Perú Service Summit supone uno de los encuentros más importantes de promoción del comercio de servicios basados en conocimiento.

70 empresas exportadoras peruanas y 70 compradores internacionales

A lo largo de las jornadas de Perú Service Summit participarán diversos compradores internacionales de Latinoamérica, Estados Unidos, España y Reino Unido, hasta un total de setenta entidades, en una rueda de negocios nacional compuesta por una estimación de hasta mil citas con setenta empresas peruanas.

«Desde sus inicios en 2011 hasta la fecha, las ediciones nacionales e internacionales han logrado generar oportunidades comerciales por 1.195 millones de dólares (1.034 millones de euros)», expresó Mera en relación al impacto de estas jornadas en la economía peruana, “vinculando la oferta peruana de servicios profesionales con más de 28 países”, afirmó.

Esta edición estará integrada por tres componentes: el académico, con un Foro Internacional y talleres especializados; el de negocios, con ruedas de negocios presenciales y virtuales; y la ceremonia de reconocimiento ‘Perú Exporta Servicios’.

Asimismo, contará con una Rueda Virtual, programada para el 14 de noviembre, que reunirá a 26 contratantes de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. EFE

