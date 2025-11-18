Perú tuvo 9.800 casos de abuso sexual a niños y adolescentes en lo que va de 2025

1 minuto

Lima, 18 nov (EFE).- Perú atendió 9.880 casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes entre enero y octubre de este año, informó este martes el Ministerio de Salud (Minsa) en el marco del Día Mundial para la Prevención y la Recuperación de la Explotación, el Abuso y la Violencia Sexual Infantil.

Al respecto, la directora ejecutiva de la Dirección de Salud Mental del Minsa, July Caballero, agregó en un comunicado que el 26,5 % del total de casos, equivalente a 2.617, correspondió a niñas y niños de hasta 11 años de edad.

«La violencia contra la mujer y contra las niñas, niños y adolescentes, especialmente la violencia sexual, requiere atención prioritaria, pues afecta profundamente la salud mental de las víctimas, perturba su vida cotidiana en el hogar, la escuela, el trabajo y en todos los espacios en los que se desenvuelven», indicó Caballero.

Consideró que el impacto de estos casos «no recae únicamente en las víctimas directas, sino también en sus familias y en la comunidad en general».

En 2024, entre los meses de enero a octubre los establecimientos del Ministerio de Salud atendieron 10.908 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, según cifras oficiales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que aproximadamente 650 millones de niñas y mujeres fueron víctimas de violencia sexual durante su niñez, equivalente a uno de cada cinco casos, resaltó el Minsa. EFE

lag/dub/pddp