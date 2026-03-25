Perú y Brasil firman acuerdo de cooperación científica sobre tecnología y medio ambiente

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Lima, 24 mar (EFE).- Perú y Brasil firmaron un acuerdo de cooperación científica para promover la innovación tecnológica y la protección de la Amazonía que «marca un punto de inflexión en la diplomacia científica regional» al establecer «una hoja de ruta ambiciosa para los próximos cinco años», informó el Ejecutivo peruano.

Se trata de un Memorando de Entendimiento (MdE) que fue suscrito por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Perú (Concytec) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil durante la Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología de los Países Miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que se celebró este lunes en Brasilia.

«Este Memorando de Entendimiento crea un marco institucional sólido para promover la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la generación de conocimiento en sectores estratégicos. Además, fortalece la posición del Perú en escenarios internacionales vinculados a la ciencia, tecnología e innovación», detalló el Concytec.

El acuerdo bilateral prioriza áreas clave que impactarán directamente en el crecimiento económico y ambiental de ambos países como la bioeconomía, la biotecnología, la seguridad alimentaria y la conservación de la biodiversidad amazónica.

Asimismo, la agenda incorpora la inteligencia artificial y la transformación digital como pilares para modernizar sectores productivos, junto con la transición energética, considerada esencial frente a los desafíos del cambio climático.

El Concytec destacó que uno de los componentes más relevantes del convenio es la promoción del intercambio de investigadores y estudiantes, lo que permitirá fortalecer capacidades y fomentar la transferencia de conocimiento entre ambos países.

De igual manera, contempla el uso compartido de infraestructura científica de alta complejidad y el desarrollo de convocatorias bilaterales para financiar proyectos de innovación, por lo que se facilitará la ejecución de iniciativas conjuntas con mayor alcance y eficiencia.

Además, el memorando crea un espacio para supervisar programas regionales orientados a la protección del ecosistema amazónico, promoviendo decisiones basadas en evidencia científica.

Por último, el acuerdo identificó nuevas oportunidades de financiamiento y cooperación internacional para fortalecer la agenda regional. EFE

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