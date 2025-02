Periodista español de El Mundo niega haber entrado ilegalmente en región rusa de Kursk

3 minutos

Moscú, 12 feb (EFE).- El periodista español Alberto Rojas, contra el que las autoridades rusas incoaron hoy una causa penal por entrar ilegalmente en la región de Kursk, negó en declaraciones a EFE haber cruzado la frontera rusa desde Ucrania.

“No es cierto. No sé por qué las autoridades rusas dicen que me abren un caso penal por cruzar ilegalmente”, comentó en conversación telefónica desde Ucrania.

Rojas expresó su sorpresa cuando -insistió- en el reportaje en cuestión que publicó la pasada semana dejaba bien claro que no había atravesado en ningún momento la frontera entre ambos países.

“La Brigada 47 me advirtió de que no podía cruzar la frontera. Además, el frente estaba en la misma línea fronteriza, por lo que, aunque quisiera, no hubiera podido cruzar al otro lado”, explicó.

También relató que una vez completado el reportaje en la región ucraniana de Sumi, que consistía en desplazarse hasta un blindado de fabricación estadounidense Bradley muy cerca de la primera línea, regresó a su lugar de partida en territorio ucraniano.

Rojas subrayó que, precisamente, los militares ucranianos le pusieron dos condiciones: que no cruzara la frontera y que no fotografiara nada que sea geolocalizable.

También recordó que los otros periodistas extranjeros contra los que Moscú abrió causas penales en los últimos meses por entrar en Kursk sin autorización rusa “no ocultaron que cruzaron”.

“Sus imágenes lo confirmaban y presumían de ello”, señaló.

En cambio, añadió: “Yo digo claramente que no he pasado y que en las imágenes no hay nada con lo que las autoridades rusas puedan demostrar que yo he entrado”.

“Si hubiera entrado en Kursk, aceptaría las consecuencias legales”, aseveró.

El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) anunció hoy la apertura de un caso penal contra Rojas por entrar ilegalmente en Kursk.

«La investigación estableció que en febrero de 2025 Rojas cruzó ilegalmente la frontera estatal con militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania sin documentos que le permitan entrar en territorio de la Federación de Rusia», decía la nota oficia colgada en Telegram.

Según el CIR, Rojas viajó al distrito de Sudzha de Kursk, la principal base de operaciones ucraniana en dicha región, y actualmente se toman medidas para «establecer su paradero y proceder a su detención».

«Durante la investigación del caso penal se establecerán todas las circunstancias del delito cometido por Rojas y se dará una valoración penal y jurídica de sus actos», agrega el comunicado.

Los tribunales de Kursk ordenaron en los últimos días el arresto en ausencia de tres periodistas, dos estadounidenses y uno británico, que supuestamente cruzaron ilegalmente la frontera rusa junto con tropas ucranianas.

Rusia advirtió previamente de que llevaba la cuenta de todos los cruces ilegales de la frontera de su país por parte de periodistas extranjeros y de que no dejaría estas acciones sin respuesta.EFE

mos/ad