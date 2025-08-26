Permanecen hospitalizados tres de los ocho heridos en una serie de atropellos en La Habana

The Swiss voice in the world since 1935

La Habana, 25 ago (EFE).- Tres personas permanecen ingresadas en La Habana como consecuencia de una serie de atropellos en la madrugada de este lunes que dejaron una persona muerta y un total de ocho heridos, informaron fuentes hospitalarias citadas por medios oficiales cubanos.

Los tres heridos hospitalizados se encuentran estables, muestran una evolución positiva y su vida no corre peligro, explicó a la televisión estatal cubana la directora general del hospital Calixto García, Iliovanys Betancourt Plaza.

Por su parte, la única víctima mortal, una mujer de 35 años, falleció poco después de su ingreso en el centro hospitalario a consecuencia de las «múltiples fracturas» que presentaba en brazos y piernas.

Los sucesos, explicó previamente el Ministerio del Interior, tuvieron lugar sobre las 2:30 hora local (6:30 GMT), cuando un extranjero residente en el país, conduciendo un vehículo, atropelló a un total de nueve personas «en diferentes lugares» en un trayecto de apenas unos kilómetros entre los municipios capitalinos de Centro Habana y La Habana vieja.

El presunto autor, del que no han trascendido detalles, fue detenido poco después de los atropellos y, según el Ministerio del Interior, «se encuentra bajo proceso investigativo».

En las fuerzas de seguridad «se trabaja para esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho», agregó el Ministerio del Interior, quien apuntó que se ampliará esta información preliminar con más detalles.

Los medios oficiales por el momento se han limitado a reproducir, en la mayoría de los casos literalmente, la nota del Ministerio del Interior.

Los accidentes de tránsito son frecuentes en Cuba y en las calles de su capital por el precario estado de parte del parque automovilístico y de las carreteras del país, pero los atropellos múltiples son muy inusuales. EFE

