Perros robóticos con cara humana, incluida la de Picasso, divierten a visitantes en Berlín

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Salvador Martínez Mas

Berlín, 8 may (EFE).- En su primera instalación expuesta en Berlín, el artista estadounidense Mike Winkelmann, más conocido como Beeple, ha creado una manada de siete robots cuadrúpedos con cabezas humanas hiperrealistas de figuras del mundo tecnológico, como los empresarios Elon Musk y Jeff Bezos, y de los míticos creadores Andy Warhol y Pablo Picasso.

Desde el martes al domingo, el vestíbulo de la Nueva Galería Nacional de Berlín exhibe la instalación de Beeple, titulada ‘Regular Animals’ y alrededor de la cual visitantes de la pinacoteca miran con extrañeza o sonríen mientras esperan al «modo caca» de estas máquinas, en el que los robots con caras humanas imprimen desde su parte trasera imágenes para el público.

Los robots, de la firma estadounidense Robostore -distribuidora de la empresa china Unitree Robotics-, están dotados de sensores que captan cuanto tienen delante y, gracias a un programa de inteligencia artificial, procesan esa información registrada para después defecar una imagen según el estilo que caracteriza al personaje retratado.

En el caso del robot de Picasso, por ejemplo, la defecación es una imagen de estilo cubista.

Todos los robots tienen un momento en el que emiten imágenes, después certificadas y distribuidas por los responsables de la exposición.

«Muestra de excrementos: Contiene una unidad de arte físico», se lee en la bolsa que incluye las imágenes de los robots de la instalación, en la que también hay una referencia a los patrones del arte.

«Este paquete contiene una materialización física de arte digital, conocido por la mayoría de los clientes del arte. Su exposición puede causar erecciones incontrolables en los coleccionistas de arte degenerados», se lee también en el envoltorio junto a un símbolo de precaución.

Todas las caras de los robots, que incorporan además de la del genio malagueño la del empresario tecnológico Mark Zuckerberg, el dictador norcoreano Kim Jong-un y otra del propio Beeple, proceden de la empresa Hyperflesh, cuyas detalladas representaciones en silicona sonríen o lucen talante serio.

Solo en el caso de Kim Jong-un usó Beeple una cara sonriente, con la dentadura del líder del régimen norcoreano a la vista.

Contra los dueños de los algoritmos

Beeple, considerado el tercer artista más caro del mundo actualmente según el semanario alemán Die Zeit, ya había exhibido sus perros robóticos en la última edición de Art Basel Miami Beach, pero en Alemania es la primera vez que se expone uno de sus trabajos.

La Nueva Galería Nacional presenta esta «instalación interactiva» como un comentario «a nuestra percepción contemporánea, que está hecha de algoritmo y plataformas tecnológicas» y cita al propio Beeple para reforzar la idea crítica que tiene el artista sobre los representados en ‘Regular Animals’, entre los que él mismo figura.

«Mark Zuckerberg y Elon Musk son propietarios de los algoritmos que deciden lo que vemos y deciden cómo vemos el mundo. Cuando quieren hacer un cambio, no presionan en Naciones Unidas, no tienen que ir al Congreso, hacen el cambio y ya está», según Beeple.

Hipnotizante e inquietante

Independientemente del tono crítico del artista, lo que abunda entre los visitantes que miran la instalación es la diversión e incluso algo de desapego.

«Creo que es muy divertido, muy moderno y provocativo, pero me pregunto sobre el consumo de este tipo de trabajo, sobre si perpetúa aquello contra lo que dice que está», dijo a EFE Ash, una residente de Berlín originaria de Estados Unidos.

«Es lo suficientemente inquietante como para quedarte hipnotizado», agregó esta trabajadora del sector de las artes escénicas.

Rainer y Gabriela, dos jubilados, expresaron a EFE diferentes opiniones sobre la instalación de Beeple.

«Yo no lo tengo muy claro. Me impresiona lo que se puede hacer hoy día. Pero el valor de esto no lo veo claramente», apuntó él, mientras que ella señaló que era «muy interesante» la elección de personalidades del artista.

«Uno no sabe lo que va a pasar entre los robots. Uno sabe que no es algo real, porque están controlados por ordenador. Pero pienso que eso abre el campo para la interpretación», concluyó ella. EFE

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