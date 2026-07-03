Persisten amenazas de nuevos retrasos en la entrega de dos Air Force One por Boeing

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Boeing ha avanzado en la fabricación de sus nuevos aviones presidenciales estadounidenses, conocidos como Air Force One cuando el mandatario se encuentra a bordo, aunque el proceso puede sufrir más retrasos, según un informe del gobierno publicado este jueves.

La entrega de los dos nuevos aviones Boeing 747-8 con equipación especial, conocidos como VC-25B, está prevista para mediados de 2028 y mediados de 2029, casi cinco años más tarde del plazo acordado cuando se firmó el contrato de compra.

Aunque Boeing ha dado pasos para avanzar en la construcción de los aviones, como la contratación de «mecánicos más cualificados», sigue habiendo problemas como «los diseños detallados de los interiores de las aeronaves, la fabricación de los mazos de cables y las modificaciones necesarias para corregir defectos estructurales», advierte la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos en un informe.

Firmado en 2018 durante el primer mandato del presidente Donald Trump, el contrato, por 4.000 millones de dólares tenía como objetivo la entrega inicial de un avión para finales de 2024.

El avión presidencial fue noticia a principios de esta semana cuando Trump hizo su primer vuelo a bordo de un Boeing 747-800 que le regaló Catar el año pasado.

Un portavoz de Boeing se limitó a decir que la empresa sigue «avanzando de forma constante en el programa VC-25B».

«Nuestro objetivo es entregar al país dos aviones Air Force One excepcionales».

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