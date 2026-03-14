Peso mexicano recorta su apreciación del año frente al dólar y se acerca a las 18 unidades

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Ciudad de México, 13 mar (EFE).- El peso mexicano recorta su avance en lo que va de año y se acerca al piso de las 18 unidades frente al dólar, según datos del Banco de México (Banxico).

Al cierre de la segunda semana de marzo, el tipo de cambio se colocó en los 17,95 pesos por dólar, lo que significó una depreciación semanal del 0,82 %.

La divisa mexicana no ha escalado de los 18 pesos desde el 31 de diciembre de 2025 y había acumulado una apreciación de 4,88 % hasta el 17 de febrero pasado cuando se posicionó en 17,13 pesos por dólar, su nivel más bajo en todo el año.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, el peso mexicano es presionado por la escalada de la guerra en Irán, el fortalecimiento global del dólar y una menor expectativa de recortes de tasas en Estados Unidos.

La especialista señaló que la moneda mexicana «resintió un aumento de la aversión al riesgo internacional», en un contexto de incertidumbre por el posible impacto del conflicto en Medio Oriente sobre la oferta mundial de energía y el comercio petrolero.

A ello se sumó el avance de 1,11 % del dólar en la semana, con lo que acumuló dos semanas consecutivas al alza y alcanzó su mayor nivel desde el 2 de diciembre de 2025.

Siller añadió que el alza en los precios del petróleo y la gasolina incrementa las presiones inflacionarias globales, lo que refuerza la especulación de que la Reserva Federal mantendrá sin cambios su tasa de interés por más tiempo.

Para México, añadió, esto podría reducir el atractivo del carry trade y abrir espacio para que el tipo de cambio supere la barrera de 18 pesos por dólar. EFE

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