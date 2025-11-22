Pet Shop Boys y NMIXX, sorpresas del festival Viña del Mar 2026 en Chile

2 minutos

Santiago de Chile, 22 nov (EFE).- El dúo británico de música electrónica Pet Shop Boys y la banda femenina surcoreana NMIXX son las dos grandes sorpresas internacionales para el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, el más grande de Latinoamérica que se celebrará en la ciudad chilena del litoral central del 22 al 27 de febrero.

Con la presencia también del colombiano Juanes, la cubanoestadounidense Gloria Estefan, el argentino Milo J y el puertorriqueño Yanel, el festival anunció todos los nombres destacados que darán forma a uno de los eventos más esperados de la temporada en su número 65.

Los chilenos Mon Laferte, la artista del país sudamericano que más Premios Grammy ha conseguido en su carrera, y Pablo Chill-E, refrente del trap y el movimiento urbano, colocarán el sonido nacional en en el emblemático anfiteatro de la Quinta Vergara.

La parilla será completada por el músico italiano Mateo Bocelli, que el año pasado deslumbró presentándose junto a su padre Andrea Bocelli en el escenario viñamarino.

Además, Mega y Bizarro, el canal y la productora a cargo de levantar el espectáculo, confirmaron como primer humorista de Viña 2026 a Stefan Kramer, quien irá por su cuarta presentación en la Quinta Vergara tras sus shows de 2008, 2018 y 2020, con una consolidada carrera marcada por sus imitaciones y originales rutinas.

En 1960 se celebró la primera versión de Festival de Viña del Mar, un evento masivo que se celebra anualmente en la ciudad chilena cuya trayectoria lo ha consolidado como uno de los más grandes y antiguos del continente.

Aunque sus orígenes se centran en competencias de música folclórica e internacional, certamen que se mantiene hasta el día de hoy, actualmente incluye la presentación de artistas de renombre global y emergentes, con una transmisión en vivo que alcanza audiencias en todo el mundo. EFE

vc-ssb/alf