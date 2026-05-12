Petróleo de Texas supera de nuevo los 100 dólares tras rechazo de EEUU a propuesta de paz

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Nueva York, 12 may (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este martes con una subida de un 2,76 % y sobrepasó la barrera psicológica de los 100 dólares ante la falta de avances en los esfuerzos por resolver el conflicto en Oriente Medio.

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,71 dólares con respecto al cierre del día anterior, hasta los 100,79 dólares el barril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró la víspera que el alto el fuego con Irán se mantiene «vigente» pero está en su momento «más débil».

El domingo, Trump rechazó la última propuesta de paz enviada por Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio por considerarla «totalmente inaceptable».

Entre otras cosas, el documento de Irán recogía el reconocimiento de su soberanía en el estrecho de Ormuz, el pago de reparaciones, la liberación de activos bloqueados, el levantamiento de las sanciones y el fin del conflicto en el Líbano.

Tras este anuncio, los futuros del Texas comenzaron a anotar subidas, rompiendo así con el descenso registrado la semana pasada por el optimismo ante la posibilidad de que EE.UU. e Irán cerrasen un acuerdo pronto para poner fin a la guerra y resolver la situación en el estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo ha disparado el precio del crudo. EFE

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