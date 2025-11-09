Petro afirma que hay una «contradicción» entre el proyecto democrático y el mundo actual

Santa Marta (Colombia), 9 nov (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo este domingo, al inaugurar la IV Cumbre CELAC-UE en la ciudad de Santa Marta, que «hay una contradicción» entre el proyecto democrático que iluminó al mundo en épocas pasadas y el actual escenario internacional.

«Hay una contradicción política entre el proyecto democrático que se levantó en Europa, que se levantó en América del Norte, que se levantó en América Latina» y el contexto actual, manifestó.

Petro tomó la palabra en la apertura de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) en la que participan, entre otros, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el mandatario brasileño, Luis Inácio Lula da Silva. EFE

