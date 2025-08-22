The Swiss voice in the world since 1935

Petro confirma detención de dos sospechosos de atentado que dejó seis muertos y 71 heridos

Bogotá, 22 ago (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la detención de dos sospechosos de cometer un atentado terrorista con un camión bomba en inmediaciones de una base aérea en Cali, que costó la vida a seis personas mientras que otras 71 quedaron heridas, según el último balance de víctimas.

Petro, que encabezó en Cali un consejo de seguridad que terminó al filo de la medianoche, dijo al concluir la reunión que el ataque «lo llevaron a cabo dos personas apenas, sin armas, pero llenos de explosivos que salen corriendo apenas uno de esos camiones se activa y que la población misma captura en el barrio contiguo».

El camión bomba explotó el jueves por la tarde en un punto de la Carrera Octava de Cali, una transitada avenida llena de comercios en donde está situada la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, donde se forman los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), pero todas las víctimas mortales fueron civiles, entre ellos un menor de edad, según la Alcaldía.

Otro camión, cargado también con cilindros bomba, no alcanzó a ser detonado y quedó en medio de la avenida.

«Uno de ellos ya está colaborando. Ya veremos los resultados de la investigación, que darán más información al respecto», manifestó Petro sobre los capturados por este atentado del que las autoridades responsabilizan en primer lugar al Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de la antigua guerrilla de la FARC.

El presidente publicó anoche la fotografía de uno de los capturados en Cali de quien dijo que «es alias ‘Sebastián’ y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias ‘Marlon’, subordinado a la Junta del Narcotráfico», un grupo del que supuestamente hacen parte varios organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Mafias internacionales en Colombia

Según Petro, su Gobierno seguirá «la acción contra este tipo de agrupaciones que se han mal llamado disidencias porque en realidad son bandas del narcotráfico actual coordinadas internacionalmente» con «mafias mexicanas, albanesas (…) italianas».

«Estamos enfrentando una mafia internacional con bandas armadas aquí, no es una confrontación política», subrayó el presidente, quien dijo que el ataque es una reacción a los recientes golpes de las autoridades contra el EMC en el Cañón del Micay, una región montañosa del vecino departamento del Cauca, cercana a Cali.

Petro añadió que, tras el consejo de seguridad, descartó la posibilidad de declarar el estado de conmoción interior, una medida de excepción para enfrentar perturbaciones graves del orden público que pongan en riesgo al seguridad del Estado y la convivencia ciudadana.

«La decisión es profundizar unas medidas por decreto (…) para eliminar aún más la producción de cocaína y la dificultad de exportar esa cocaína desde el litoral Pacífico», dijo al ser preguntado sobre la posibilidad de decretar la conmoción interior ante el deterioro del orden púbico en el país.

Además del atentado en Cali, Colombia fue sacudida ayer por otro ataque en una zona rural de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), donde doce policías antinarcóticos murieron al ser impactado el helicóptero en que se transportaban para una operación de erradicación de cultivos ilícitos. EFE

