Petro confirma otros cinco menores muertos en bombardeos contra disidencias de las FARC

Bogotá, 17 nov (EFE).- Al menos un menor de edad murió la semana pasada en un bombardeo del Ejército colombiano contra disidencias de las FARC en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, y otros cuatro adolescentes fallecieron en otra operación militar en octubre en el sureño departamento de Caquetá, confirmó este lunes el presidente, Gustavo Petro.

El mandatario, cuestionado en los últimos días por la muerte de siete menores en un ataque que ordenó la semana pasada contra las disidencias en el selvático departamento del Guaviare, no descartó que entre el total de los ocho fallecidos en el operativo en Arauca haya otro menor de edad.

«1 adolescente rescatado con vida. 8 muertos, dentro de ellos Medicina Legal confirmó que 1 adolescente de 16 años murió. Hay otro que tardarán tiempo en conocer la edad, que puede oscilar entre 15-25 años», escribió en X.

Con esto, desde octubre ya son al menos 12 los menores de edad fallecidos en bombardeos del Ejército contra las disidencias de las FARC comandadas por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia.

«Lamentablemente murieron cuatro adolescentes en Caquetá el 1 de octubre, siete en el Guaviare el 10 de noviembre y 1 adolescente en Arauca el 13 de noviembre», resumió Petro, quien reiteró que «todos ellos eran víctimas del reclutamiento forzado por parte de los criminales» y que los guerrilleros «estaban en acción ofensiva».

En la misma publicación, el mandatario informó que «murió hoy» una niña herida por las columnas del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, en la carretera Panamericana en el Cauca (suroeste), uno de los departamentos más afectados por el conflicto.

«Iván Mordisco ha roto el estatuto de Roma y mi gobierno lo denunciará por ser un criminal de guerra», afirmó.

Las críticas de la oposición contra Petro se recrudecieron el sábado, cuando la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal confirmaron que entre los 20 fallecidos en el bombardeo del Guaviare había cuatro niñas y tres niños, lo que también llevó a la Fiscalía General Penal Militar y Policial a abrir una indagación sobre lo ocurrido.

El presidente asumió su responsabilidad y pidió perdón a los familiares de los menores, aunque defendió el ataque como la única forma para proteger a los soldados en la zona. EFE

csr/eav