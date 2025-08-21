Petro declarará como organizaciones terroristas a disidencias de las FARC y Clan del Golfo

1 minuto

Bogotá, 21 ago (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este jueves que su Gobierno declarará como organizaciones «terroristas» al Clan del Golfo, que es la principal banda criminal del país, y a dos disidencias de las antiguas FARC, que son el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia.

«He tomado una decisión: nuestras investigaciones muestran que el mal llamado Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ (conocidas como EMC) son la junta del narcotráfico y deben ser consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta, incluida Bogotá», dijo Petro durante un acto de entrega de tierras en la ciudad de Valledupar (norte).

El mandatario recordó que terroristas son aquellos actos violentos que buscan «irradiar pánico» en la población civil, a diferencia de los «combates entre fuerzas que portan armas», como los dos atentados perpetrados este jueves en los departamentos de Valle de Cauca (suroeste) y Antioquia (noroeste). EFE

pc/jga/cpy

(foto)(video)