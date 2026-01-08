Petro defiende ante Trump que no es narco y le aporta cifras de su lucha contra las drogas

Bogotá, 7 ene (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, le manifestó este miércoles en una llamada telefónica a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que no es narcotraficante y le presentó las cifras de su Gobierno en la lucha contra las drogas.

«Le tuve que lanzar las cifras, pocas, las mismas que he repetido aquí de por qué se me sindica (de narcotraficante) si yo llevo 20 años arriesgando mi vida, luchando contra traquetos (mafiosos) de alto poder y políticos aliados de ellos», dijo Petro en una manifestación «en defensa de la soberanía» en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

El mandatario también le explicó a Trump en esa llamada del trabajo hecho con el Gobierno venezolano para enfrentar el narcotráfico: «Le hablé que con Maduro habíamos cuadrado operaciones conjuntas, él allá y yo acá, en (la región fronteriza de) el Catatumbo». EFE

