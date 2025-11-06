Petro dice a Trump que puede haber colapso climático si EEUU no descarboniza su economía

Belém (Brasil), 6 nov (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió este jueves a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que puede haber un «colapso climático» en el mundo si el país norteamericano no se mueve hacia la descarbonización de su economía.

El mandatario colombiano aseguró, al intervenir en la apertura de la reunión de jefes de Estado de la COP30 de la ciudad brasileña de Belém, que una de las causas de que el mundo se acerque al «colapso climático» es que Trump «tenga una conducta él, personal, de negación de la ciencia y lleve a su sociedad con los ojos cerrados al abismo y con ella a la humanidad».

«El señor Trump está equivocado, la ciencia alumbra el colapso si Estados Unidos no se mueve hacia la descarbonización de su propia economía. No es taladrar, taladrar y taladrar, está 100 % equivocado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump», añadió Petro.

En su discurso, Petro afirmó que el mundo está «ante un fracaso» por el aumento de la temperatura del planeta, lo que atribuyó al «lobby» petrolero».

«Después de 29 COP, de discursos (…) estamos ante un fracaso. El fracaso se mide por la ciencia en términos de temperatura, de leyes de la termodinámica. Ese fracaso se debe en primer lugar al ‘lobby’ de los intereses del petróleo, del carbón y el gas en esta asamblea», afirmó Petro en la reunión de jefes de Estado que se lleva a cabo en la ciudad brasileña de Belém. EFE

