Petro dice a Trump que puede haber colapso climático si EEUU no descarboniza su economía

3 minutos

(actualiza la EX4263 con más información)

Belém (Brasil), 6 nov (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió este jueves a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de que puede haber un «colapso climático» en el mundo si el país norteamericano no se mueve hacia la descarbonización de su economía.

El mandatario colombiano aseguró, al intervenir en la apertura de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la COP30 de la ciudad brasileña de Belém, que una de las causas de que el mundo se acerque al «colapso climático» es que Trump «tenga una conducta él, personal, de negación de la ciencia y lleve a su sociedad con los ojos cerrados al abismo y con ella a la humanidad».

«El señor Trump está equivocado, la ciencia alumbra el colapso si Estados Unidos no se mueve hacia la descarbonización de su propia economía. No es taladrar, taladrar y taladrar, está 100 % equivocado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump», añadió Petro.

Fracaso mundial

En su discurso, el mandatario aseguró que la actitud de su homólogo estadounidense es uno de los «fetiches» que separa al mundo «del objetivo simple de la vida» y denunció que el mundo está «ante un fracaso» por el aumento de la temperatura del planeta, lo que atribuyó al «lobby» petrolero».

«Después de 29 COP, de discursos (…), estamos ante un fracaso. El fracaso se mide por la ciencia en términos de temperatura, de leyes de la termodinámica. Ese fracaso se debe en primer lugar al ‘lobby’ de los intereses del petróleo, del carbón y el gas en esta asamblea», afirmó.

En opinión de Petro, el «deseo de ganancia de corto plazo» y la «codicia» del ‘lobby’ petrolero en las cumbres climáticas «ha ido contra la vida y eso es inmoral, inhumano».

«En cada nación, una vez se realizan las COP, el mismo lobby, en unas naciones más que otras, cobra sus resultados que son medibles: 1,5 grados centígrados que no queríamos alcanzar los alcanzamos (…) Comenzamos hablando de cambio, pasamos a crisis y ahora nos acercamos a colapso climático, que significa punto de no retorno, es decir muerte general de la existencia en el planeta. No es apocalipsis literario, es apocalipsis real», añadió el presidente colombiano.

Críticas a Europa

El mandatario también cuestionó a Europa y dijo que es un error que se lleve a los países de ese continente a «invertir en más armas» porque el enemigo no es Rusia, sino la crisis climática.

«El que se lleve a Europa a invertir en más armas, de acuerdo a su producto interno bruto (PIB), es un error de Europa si hace caso, no es un problema de defensa y seguridad, no es Rusia el enemigo, es la crisis climática el enemigo», expresó Petro.

Se refería así al compromiso de los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de dedicar el 5 % del PIB al gasto de defensa, que aceptaron todos sus socios, menos España, durante la cumbre de La Haya de junio.

«Son sus nietos, señoras y señores presidentes y primeros ministros de Europa, los que están en riesgo, al igual que todos los hijos y las hijas del enorme y gran civilizatorio pueblo europeo y de la humanidad entera», dijo el mandatario, quien subrayó que Rusia «es parte de Europa».

A la COP30, el Gobierno colombiano lleva tres propuestas: reconocer la biodiversidad como solución climática, avanzar en la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y promover una reforma al sistema financiero internacional que no aumente la deuda de los países del sur global. EFE

jga/joc/acm

(foto) (video)