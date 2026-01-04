Petro dice que detención de Maduro es un secuestro y tacha de aberrante lo hecho por EEUU

1 minuto

Bogotá, 4 ene (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este domingo que la detención de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, es un secuestro y señaló que el ataque estadounidense al país es vecino fue «aberrante» y destruyó «el Estado de derecho a nivel mundial».

«Sin base legal para realizar una acción contra la soberanía de Venezuela la detención se convierte en secuestro», dijo Petro en un mensaje en X, en el que agregó: «Sé perfectamente que lo hecho por Donald Trump es aberrante. Han destruido el estado de derecho a nivel mundial. Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe». EFE

