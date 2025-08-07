The Swiss voice in the world since 1935

Petro dice que la «guerra» entre el ELN y disidencia de las FARC «se extiende» a Venezuela

Bogotá, 7 ago (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este jueves que el conflicto entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Segunda Marquetalia, una disidencia de las antiguas FARC, «se extiende» a Venezuela, donde supuestamente esos grupos ya han cometido asesinatos.

«El ELN ha entrado en guerra con la Segunda Marquetalia y su conflicto se extiende hasta el interior de Venezuela, donde ya han asesinado a personas», expresó Petro en un mensaje publicado en la red social X.

El mandatario aseguró que «la guerra entre estos grupos armados es por control territorial y el control territorial es por economías ilícitas».

El ELN es la guerrilla activa más antigua de América Latina y tiene sus principales fortines en los departamentos de Arauca y Norte de Santander, ambos fronterizos con Venezuela.

La Segunda Marquetalia, por su parte, está liderada por alias ‘Iván Márquez’, quien fue el jefe negociador de paz de las antiguas FARC.

Este grupo surgió en agosto de 2019 cuando Márquez y otros exjefes guerrilleros como ‘Jesús Santrich’, ‘El Paisa’ o ‘Romaña’ abandonaron el acuerdo de paz que habían firmado tres años antes con el Gobierno y retomaron las armas.

Con excepción de Márquez, que fue gravemente herido en un atentado, los otros jefes de la Segunda Marquetalia murieron en los últimos años en distintos incidentes armados en Venezuela con grupos desconocidos.

Actualmente el Gobierno tiene suspendidas las negociaciones de paz con el ELN y con la Segunda Marquetalia. EFE

