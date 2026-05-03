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Petro dice que las armas que matan civiles en el suroeste de Colombia llegan desde Ecuador

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Bogotá, 3 may (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este domingo que las armas y explosivos utilizados por grupos armados para atacar a civiles en el departamento del Cauca (suroeste) ingresan desde Ecuador, país con el que su gobierno vive una tensión diplomática.

«Las armas con las que matan civiles en el Cauca vienen del Ecuador: municiones y explosivos entran por la frontera», afirmó el mandatario en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Los comentarios de Petro se producen ocho días después del atentado perpetrado en la Vía Panamericana, en el departamento del Cauca, que dejó al menos 20 civiles muertos y 30 heridos y que el Gobierno atribuye a disidencias de las FARC. EFE

pc/joc

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