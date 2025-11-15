Petro lamenta la muerte de 7 menores en bombardeo a guerrilleros y asume responsabilidad

Bogotá, 15 nov (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó este sábado la muerte de siete menores en un bombardeo contra disidentes de las FARC en el departamento del Guaviare (centro-sur) y asumió la responsabilidad por ese ataque que mató a 20 guerrilleros del grupo liderado por Néstor Vera, alias Iván Mordisco.

«Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se deja avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros», manifestó el mandatario en su cuenta de X, ante las críticas por la muerte de menores.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, dijo en un comunicado que al menos seis de los muertos eran menores, cifra que el Instituto de Medicina Legal elevó a siete, al tiempo que confirmó que son 20 los cuerpos recibidos, uno más de los informados inicialmente.

El director de Medicina Legal, Ariel Cortés, señaló que «trece de los cuerpos corresponden a hombres y siete a mujeres».

«Producto de los análisis forenses realizados se determinó que siete de los cuerpos sin vida (…) son de menores de edad: de género femenino, cuatro, y de género masculino, tres», manifestó Cortés.

Primero, la seguridad

Petro añadió que si no hubiera ordenado el bombardeo, hoy lo criticarían porque dejó emboscar a los soldados.

«Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida», afirmó, ya que «es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio».

Ante las numerosas críticas porque cuando estaba en la oposición condenó bombardeos como este, señaló: «Decisión riesgosa, bombardear antes que (los guerrilleros) lleguen a su objetivo. Eso hice».

El mandatario, que esta semana también ordenó un bombardeo contra disidencias de las FARC en el departamento de Arauca, limítrofe con Venezuela, subrayó «que lo esencial en la guerra es ganar al pueblo y transformar el territorio».

«Quienes no quieren la paz han recibido neutralización de sus combatientes por decenas», expresó, para señalar que en su Gobierno, gracias a la presión militar, han sido «rescatados 2.411 niños de las garras de los grupos armados del narco».

Al denunciar la muerte de los menores, la defensora pidió respetar el derecho internacional, aunque recalcó que «la responsabilidad» final recae en los grupos armados que los reclutan.

«Todo esto es lamentable, es la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, afectando a los más vulnerables: a menores de edad reclutados por falta de protección y hoy convertidos en objetivos militares», sostuvo.

Mensajes del pasado

Críticos de Petro recordaron que cuando la izquierda estaba en la oposición condenó bombardeos contra guerrilleros en los que también murieron menores.

En redes sociales aparecieron hoy publicaciones antiguas de Petro, de 2021, criticando un bombardeo similar durante el Gobierno de Iván Duque (2018-2022), sobre el cual el hoy presidente señaló: «El bombardeo a los niños en el Guaviare es un crimen de guerra. Sus planificadores deben renunciar de inmediato».

En 2019, el entonces ministro de Defensa de Duque, Guillermo Botero, renunció luego de que la oposición de izquierdas le hiciera un debate en el Senado por otro bombardeo en el que murieron 14 disidentes de las FARC, entre ellos siete menores.

Sobre este último, Petro posteó entonces: «Si el Gobierno sabía que allí habían (sic) menores de edad antes del bombardeo en el Caquetá, estamos ante un crimen de guerra, es decir un crimen contra la humanidad».

En respuesta a políticos de derecha que le reprocharon el bombardeo de esta semana comparándolo con el de 2019, el presidente respondió: «No es un crimen de guerra».

Tras explicar los motivos que lo llevaron a ordenar el ataque, Petro concluyó: «En la selva no teníamos otro método para defender la vida de los soldados y tomé personalmente la decisión». EFE

