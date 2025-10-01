The Swiss voice in the world since 1935
Petro ordena la salida de Colombia de diplomáticos de Israel y denuncia el TLC vigente

Bogotá, 1 oct (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó este miércoles la salida de toda la delegación diplomática de Israel en el país, pese a que no hay relaciones desde mayo de 2024 cuando rompió con el Estado judío, y la denuncia del Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente desde agosto de 2020.

«El tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato», dijo Petro en su cuenta de X, donde agregó: «Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia».

Esas medidas fueron tomadas por el mandatario colombiano en respuesta a la interceptación de la Flotilla Global Sumud que se dirigía a la Franja de Gaza y a la detención de varios de sus miembros, entre ellos las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto. EFE

