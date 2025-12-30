Petro pide a la fiscal colombiana que solicite a España extradición de guerrillero de ELN

2 minutos

Bogotá, 29 dic (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo este lunes que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, debe pedir a España la extradición de alias Mono Gerly, un integrante de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) buscado por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que fue detenido en ese país.

«Señora fiscal general de la nación, pida por Colombia en extradición al ‘mono Gerley’ (sic) de España», manifestó Petro en su cuenta de X.

La Policía Nacional de España anunció el pasado 3 de diciembre la detención en Madrid de Mono Gerly, quien formaba parte del Frente de Guerra Oriental del ELN, que opera en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá.

Su función en la guerrilla era la realización de actividades ilícitas de blanqueo de capitales, financiación al terrorismo, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravados, a través de empresas fantasma, corresponsales bancarios, y casas de cambio de moneda nacional y extranjera.

«Gerly Sánchez Villamizar está ingresado en la prisión de Soto del Real, a la espera de ejecutar la extradición que está tramitando Interpol. En este momento todavía no he podido localizar a nadie en las oficinas de Interpol para conocer fechas o datos más concretos», añadió Petro.

El presidente manifestó además su extrañeza por el hecho de que, según dijo, «la Fiscalía de Colombia no se ha movido para pedir en extradición a alias Mono Gerley (sic) detenido en España», de quien dijo que es «el principal lavador de activos del traqueteo (narcotráfico) del ELN. Es el capo». EFE

