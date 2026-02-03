Petro sale de la reunión con Trump con una «impresión positiva» y lo invita a Colombia

Washington, 03 feb (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes en una rueda de prensa en Washington que salió con una «impresión positiva» de su reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y que, pese a las diferencias entre ambos, lo invitó a visitar Cartagena de Indias.

«La impresión que tengo de una reunión reciente, hace apenas unas horas, es, ante todo, positiva», dijo Petro al describir su encuentro con Trump, agregando que fue un encuentro entre «diferentes» pero «sin humillaciones de ningún tipo».

Según el presidente colombiano, «las fotos y el ambiente de la reunión demuestran un encuentro entre iguales, que piensan diferente, pero son capaces de encontrar caminos conjuntos».

Añadió que, pese a esas diferencias, extendió al republicano una invitación para visitar Cartagena de Indias, ciudad que calificó como «un lugar bello y hermoso para vivir».

Petro agregó que, como muestra del tono cordial del encuentro, Trump le obsequió una gorra con el lema «Make America Great Again», en la que el mandatario colombiano escribió con un lapicero la palabra «Americas».

Asimismo, relató que Trump le dijo «I like you» durante la reunión y, en tono de broma con la prensa, aseguró que cuando termine su mandato se compromete a aprender inglés.

El encuentro entre ambos mandatarios se produjo un mes después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y luego de que Colombia condenara el accionar militar de Estados Unidos en la región, así como una tensión marcada por declaraciones de Trump directas contra Petro a quien le había dicho que sería «el siguiente» y acusado abiertamente de ser narcotraficante.

En 2025, Petro perdió su visa estadounidense, luego de que en Nueva York, en el marco de la asamblea general de Naciones Unidas, llamó a las fuerzas armadas norteamericanas ha no obedecer «ordenes ilegales» y recibió sanciones económicas, que según el colombiano no discutió con Trump este martes. EFE

