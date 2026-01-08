Petro y Trump acordaron «acciones conjuntas» para combatir al ELN en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense Donald Trump acordaron realizar «acciones conjuntas» para golpear a la guerrilla ELN, que opera en la frontera con Venezuela, informó el jueves el gobierno colombiano.

En su primera llamada telefónica el miércoles, los mandatarios bajaron el tono tras una escalada de tensiones a raíz de los bombardeos estadounidenses en Caracas, la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y amenazas de posibles acciones militares en Colombia.

En esa comunicación, el izquierdista Petro aceptó una invitación de Trump para una reunión en la Casa Blanca.

También «se comprometieron a hacer acciones conjuntas» contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, a Blu Radio.

Petro le pidió a su homólogo ayudar «a golpear duro al ELN en la frontera» con Venezuela, donde los rebeldes trafican cocaína, aseguró Benedetti.

Tras meses de tensiones, el clima entre Bogotá y Washington es de «alivio» y «tranquilidad» después de la llamada, «pero no hay un ambiente (…) de triunfalismos», dijo el vicecanciller Mauricio Jaramillo, a la AFP.

La «palabra clave» es «cautela», añadió.

– «Borrón y cuenta nueva» –

Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros en la que diferentes grupos armados se disputan las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

Según Benedetti, los guerrilleros «siempre terminaban en Venezuela» tras combates con la fuerza pública colombiana. «Había veces que Venezuela ayudaba y otras veces que no», sostuvo.

Por eso, es necesario que los guerrilleros «también sean atacados en la retaguardia» en Venezuela.

En diciembre, el ELN ordenó el confinamiento de civiles en las zonas bajo su dominio, en lo que llamó un «paro armado» para responder a «las amenazas de intervención de Trump».

Petro intentó sin éxito negociar la paz con esa guerrilla tras su llegada al poder en 2022, como parte de su política para desmovilizar a todos los grupos armados mediante el diálogo.

Los acercamientos quedaron sepultados tras una ofensiva de los rebeldes contra combatientes de otra guerrilla en una zona fronteriza conocida como el Catatumbo, hace un año, que dejó un centenar de muertos y decenas de miles de desplazados.

Petro había convocado el miércoles marchas en todo el país en rechazo a las amenazas de Trump, quien lo acusó sin pruebas de ser un líder del narcotráfico y dijo que le parecería «bien» llevar a cabo una incursión militar en suelo colombiano similar a la realizada en Venezuela.

Ambos mandatarios han chocado repetidamente en temas como narcotráfico, aranceles y migración. Colombia y Estados Unidos, aliados militares y económicos históricos, se encontraban en uno de los peores momentos de su relación bilateral.

Ahora, con miras al encuentro en la Casa Blanca, abordarán temas «espinosos y difíciles, pero dentro del marco de la democracia», añadió el vicecanciller Jaramillo.

El principal «desafío», agregó, es «mantener un buen diálogo», para lo cual es necesario hacer un «borrón y cuenta nueva».

