Petrobras minimiza el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre sus operaciones

2 minutos

São Paulo, 6 mar (EFE).- La petrolera estatal brasileña Petrobras minimizó este viernes el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre la producción y comercialización de crudo y alejó la posibilidad de cambios repentinos en su política de precios de cara al consumidor interno.

El director de Logística y Comercialización de Petrobras, Claudio Schlosser, afirmó en rueda de prensa que la mayor parte de las exportaciones de la empresa van dirigidas a países asiáticos y que, por tanto, no se usa la ruta del golfo Pérsico, epicentro del conflicto.

En el momento del inicio de los ataques por parte de EE.UU. e Israel contra Irán, el pasado sábado, Petrobras contaba con una carga de combustóleo que estaba siendo exportada a refinerías en los Emiratos Árabes Unidos, pero que fue «reorientada» a Singapur.

«Brasil tiene una posición privilegiada en la cuestión de flujos comerciales de petróleo y derivados», aseguró Schlosser.

En cuanto a las importaciones, el directivo admitió que Petrobras importa alrededor de dos navíos cada tres meses de un tipo específico de petróleo procedente de la región del golfo Pérsico, destinado a la producción de lubrificantes en Brasil.

Sin embargo, el directivo apuntó que el estrecho de Ormuz, afectado por las amenazas iraníes, no es la única vía disponible para el transporte del crudo, que también puede ser exportado por el Mediterráneo o el mar Rojo.

«No vemos una amenaza (del conflicto) a ningún tipo de producto», declaró.

Sobre el impacto de la subida de los precios internacionales de petróleo como consecuencia de la guerra, la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, destacó en la rueda de prensa que hay «mucha volatilidad», pero que esta empezó hace pocos días.

En ese sentido, Chambriard dijo que no está «definido» si el conflicto va agravarse o no y que lo importante es que Petrobras sea lo «suficientemente resiliente para enfrentar cualquier escenario», ya que las previsiones sobre el precio del barril para este año van desde los 53 dólares hasta los 120.

En cualquier caso, pidió «calma» y afirmó que la política de subidas «nerviosas» de precios al consumidor es «cosa del pasado», porque esto generó «mucha inseguridad y confusión».

«Es el momento de tener mucha tranquilidad para no transmitir la señal equivocada a la sociedad y asustar sin necesidad», declaró. EFE

